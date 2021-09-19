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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Josef olmayınca Beşiktaş’ın bünyesinin nasıl bozulduğu çok net gözüktü

Sergen Yalçın, Antalya’da halihazırdaki 6 eksik oyuncu üzerine ilk yarıda iki sakatlık daha yaşanmasıyla, tercihen değil mecburen Josef’i stopere çekti. 43 ve 45+1’de Beşiktaş’ın yediği gollerde Josef’in iyi bir stoper olmamasının yanı sıra çapa rolündeki Josef olmayınca Beşiktaş’ın bünyesinin nasıl bozulduğu çok net gözüktü!

Ali Ece’nin yazısı


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