Ali Ece: Josef olmayınca Beşiktaş’ın bünyesinin nasıl bozulduğu çok net gözüktü

Sergen Yalçın, Antalya’da halihazırdaki 6 eksik oyuncu üzerine ilk yarıda iki sakatlık daha yaşanmasıyla, tercihen değil mecburen Josef’i stopere çekti. 43 ve 45+1’de Beşiktaş’ın yediği gollerde Josef’in iyi bir stoper olmamasının yanı sıra çapa rolündeki Josef olmayınca Beşiktaş’ın bünyesinin nasıl bozulduğu çok net gözüktü!
SON HABERLER
Pandemi, bilim dünyasını nasıl altüst etti?
Pandemi sırasında komünalizmin yerinde esen rüzgarlar, skandalları ve komplo teorilerini ateşledi; hepsi de o dönemde popüler basında ve sosyal medyada ‘olgusal gerçekler’ olarak yer buldu.
Filiz Akın: Hayat bir misafirlik
Filiz Akın’ın bir kez daha gündem gelmesinin nedeni, Bircan Usallı Silan ile yaptığı nehir söyleşinin yer aldığı yeni kitabı ‘Hayatın Provası Yok.’ İnkılap Kitabevi’nden çıkan kitap sanatçıyı daha yakından tanımak isteyenler kadar, yaşadığı hayattan damıtarak aktardığı tavsiyeler ve görüşleri merak edenlerin de bir solukta okuyacağı türden.
Prof Dr. Nevres Koylan: Pet şişelerden de musluk suyundan da uzak durun
Dahiliye ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevres Koylan, ‘mikroplastiklerin en yaygın kaynağı olan pet şişe ve damacanaların diyabete zemin hazırlayan insülin direncinin de en önemli kaynağı olduğunu’ vurguluyor.
FDA’den 3’üncü dozu sınırlama tavsiyesi
ABD’de federal düzeyde yapılan panelde, Covid-19 salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3’üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.
Erbaş da ‘Günaydın’ diyormuş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Günaydın” demeyi cahiliye dönemi adeti olarak tanımlamasının ardından başlayan tartışmalarda Erbaş algı oluşturulduğunu iddia etti, “Haksızlık” dedi.