Ali Bayramoğlu: Yaptırımsızlık tehlikesi

Her dönem kirliliğin hem diğerlerine benzeyen hem kendisine has yönleri olur.

İktidara tâbi iş adamı ve zengin yaratmak, kamu kaynaklarını bunun için peşkeş çekmek, basında tetikçiler üretmek, gayri meşru adamlara devlet adına gayri meşru işler yaptırmak…

Ancak karanlık ve kirlilikte bu döneme has yenilikler de var.

Siyasi partiler arası ilişkilerde, siyasi tavır ve görüşler konusunda yer altı dünyasının sahaya sürülmesi, inmesi, suç örgütlerinin siyasallaşması, siyasi rekabet için kullanılması bunlardan birisidir.

Bu, demokrasi için korkutucu bir boyuttur.

Diğeri, yaptırımsızlık tehlikesidir.

Her karanlık dönem şu veya bu şekilde soruşturulur, didiklenirken, bu kez, iktidar işin üzerini örtmeye çalışıyor.

Bu da demokrasiler için ölümcüldür.

Demokrasi adına artık bizde ne kaldıysa…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı