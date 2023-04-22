Ali Bayramoğlu: Ülkenin kaderi kararsızların elinde

Zaman azalıyor ve herkesin aklı fikri seçimlerde… Nisan ayı içinde yapılmış kayda değer bir araştırmanın kimi verilerine göz atalım. Araştırma, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nu denk, yüzde 40’ar ölçmüş.

Araştırmaya göre, İnce’nin oyları inişte, ama hala yüzde 6 civarında seyrediyor.

Geri kalan yüzde önemli ölçüde kararsız, bir kısmı ise oy vermeyecek.

Sorular ortada: İnce’nin seçmenleri azalmaya devam edecek mi?

Kararsız olduğunu söyleyenler hangi adaya oy verecek veya oy verecek mi?

Bu sorular yanıtsız… Ülkenin kaderini bilinmeyenler belirleyecek… Bu bilinmeyenlere biraz daha yaklaşmaya çalışalım. Nitekim aynı araştırmada şu ilginç veriler de yer alıyor:

AK Parti seçmeninin 93’ü, CHP seçmenin 85’i , İYİ Parti’nin 83’i cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verecekleri adayı belirlediklerini, kararlarını verdiklerini ve bunu değiştirmeyeceklerini söylüyorlar. Velhasıl büyük blok taraftarları önemli ölçüde kararlı. Bu oran Memleket Partisi’ne gelince yüzde 58’ye düşüyor.

Durum diğer grubunda yer alan seçmenler bakısından da benzer: Yüzde 60…

Memleket Partisi’ne oy vereceklerini ifade edenlerin yüzde 20’si cumhurbaşkanlığı seçimde “kime oy vereceğimi belirledim, ama kararımı değiştirebilirim” derken, yüzde 17’si “henüz karar vermedim” diyor.

Bunun anlamı açık. Buna göre, İnce’nin oyu sandık başında yüzde 3-4’e kadar düşebilir. Diğer yüzde 3 ise iki başat aday arasında dağılabilir.

Bu durumda bile iki güçlü aday arasındaki denge ana hatlarıyla çok değişmez.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı