Ali Bayramoğlu: Sonucu parlamento seçimleri belirleyebilir

Bu satırlar yazılırken, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi gerçekleşiyordu.

İnce’nin adaylıktan çekilmesi halinde, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanması kuvvetli bir ihtimal.

Aksi halde, seçimler ikinci tura kalacak ve burada pek çok başka siyasi faktör devreye girecek gibi görünüyor.

Bu faktörlerden en önemlisi genel kanının aksine parlamento seçimleri…

Tek turlu parlamenter, iki turlu cumhurbaşkanlığı yarışı bir “garabet” düzen, sonuçları belirleme bakımından hiç hafife alınmaması gereken bir unsur.

Şöyle: 14 Mayıs’ta parlamento çoğunluğunu kim elde ederse, ikinci tur için onun adayının etrafında bir çekim haresi oluşması beklenir.

Cumhur İttifakı’nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesi halinde, Erdoğan’ın ikinci turda alacağı oylarda buna nispeten dengeleri etkiyecek bir artış olabilir. Tersi durumda ise bu kez ibre Kılıçdaroğlu’na döner.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı