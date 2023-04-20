Ali Bayramoğlu: Erdoğan, yıllar sonra ilk kez geriden gelen bir kaybetme adayı

Son yirmi güne doğru ilerliyoruz. Kamuoyu araştırmaları henüz yeni şeyler söylemiyor: Yarış, at başı sürüyor, Kılıçdaroğlu önde götürüyor, ikinci ise tur muhtemel.

Buna karşın siyasi atmosfer açısından yeni şeyler var.

En önemli yenilik, algı dengesi, algı meselesi ya da psikolojik yarışla ilgili…

Kamuoyunun gözünde, Erdoğan, yıllar sonra, ilk kez, edilgin ve geriden gelen bir kaybetme adayı.

Son birkaç hafta, Kılıçdaroğlu’nu her anlamda öne çıkardı.

Nitekim bu istikamette iki gelişmeye tanıklık ettik.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı