Ali Bayramoğlu: Demirel-Erdoğan-Uzan arası bir profil

Muharrem İnce’yi, önceki akşam Fatih Altaylı’nın programında izlerken edindiğim intiba, Demirel-Erdoğan-Uzan arası bir profil sunmasıydı. Önerisiz, siyasetsiz bir duruşu, toplumla benzeşme, samimiyet gibi kişisel özelliklerle bezeyen bir üçüncü yol iddiasını dile getiriyordu. Kendisini Macron’a benzetiyordu, seçkin Macron’a karşı kendi deyişiyle sokak adamı İnce… (bu da iki ülke siyasi kültürü ve ağız tadı arasındaki fark!)

İnce’ye yönelik bu eğilim, bence tepkisel destek, anlık mıdır, Kılıçdaroğlu’nun adaylığından memnun olmayanların ilk an öfkesi midir, ayranın köpüğü zaman içinde çökecek midir, yoksa kalıcı bir tepki midir, bilmiyoruz.

Ama bu durumu veri alacak olursak özellikle muhalif gruplarda memnuniyetsiz bir kesime işaret ettiği açıktır…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı