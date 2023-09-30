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Yaramazlara biraz batar!

Milet ittifakında ikinci fire: DEVA yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri iktidarın kazanmasıyla bozulan millet ittifakının yerel seçimlerde devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken ilk çıkış İYİ Parti’den gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 81 ilde aday çıkaracaklarını söylemişti.


‘Yerel seçimde ittifak’ tartışmalarına noktayı koyan diğer parti de DEVA oldu.

Partisinin tüzük kongresinde konuşan Babacan 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerle ilgili kararını açıkladı: “DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun.”

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