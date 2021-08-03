Alevler arasında kalan çiftçi: Nefesim alev gibiydi, derimin naylon gibi açıldığını gördüm

Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan ve traktöründen inip koşarak canını kurtaran çiftçi Süleyman Köylüoğlu (44), ‘kolundaki derinin naylon gibi açıldığını, aldığı nefesin alev gibi olduğunu’ söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Buldan’ın Türlübey Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sırasında, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalleli de alevleri söndürmek için seferber oldu. Söndürme çalışmalarına katılan evli ve bir çocuk babası Köylüoğlu, yardım için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı.

Köylüoğlu, son anda kaçıp canını kurtarırken traktörü ve arkasına bağladığı su tankeri gözünün önünde yandı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Köylüoğlu, kaldırıldığı Buldan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ölümden dönen Köylüoğlu, yaşadığı mahallenin yanında çıkan yangını görünce yardıma gittiğini söyleyerek yaşananları anlattı: “Su tankerimi doldurup söndürme çalışmalarına katıldım. Bir orman arazözü ve bir personeli alevlerin arasında gördüm. Feryat ediyor ve su istiyordu. Alevler arasındaki yangın söndürme ekibine yardım için su götürmek ve onu kurtarmak istedim. O alana gider gitmez alevler çok yükseldi. Yangının ortasında kaldım. Alevler sağ yanımdan geldi. Kolumdaki derinin naylon gibi açıldığını gördüm. Traktörümle manevra yapıp kaçmaya çalıştım, başaramadım. Sırtım yanmaya başladı. Aldığım nefes alev gibiydi. Çok zor da olsa traktörümü bırakarak kaçmayı başardım.”

Traktörünü banka kredisiyle aldığını, borcunu geçen yıl bitirdiğini dile getiren Köylüoğlu, “Bizimdi artık, sevinçliydik. Traktörümü orada alevlerin arasında bırakmak çok zor geldi ama mecburdum. Kaçarken, yanlış yöne koşuyor olabilirim diye de çok korktum. Kimseden yardım isteyemedim çünkü sesim de çıkmadı” dedi.

“Çiftçi için traktör her şeydir. Maalesef başımıza böyle bir iş geldi üzgünüz. Çok şükür canımızı kurtardık” diyen Köylüoğlu, yine olsa hiç düşünmeden yardıma koşacağının da altını çizdi.