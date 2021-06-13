Alev Çoşkun: Olay, geri dönülemez bir hukuksal duruma dönüştü

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı videolar devam ediyor, ancak Türkiye’de sorumlular düzeyinde bir suskunluk yaşanıyor.

Bu konu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafından “Bu mafyanın söylediklerine cevap vermem” diyerek geçiştirilemez.

Mademki iftiharla partili cumhurbaşkanlığı sistemi savunuluyor, öyleyse bu kritik ve hassas konuya yanıt verme zorunluluğu vardır.

Cevap vermeden konunun etrafında dolanma yoluyla siyasal sorumluluktan kurtulunamaz.

Olay, açıkça geri dönülemez bir hukuksal duruma dönüştü.

Alev Çoşkun’un yazısı