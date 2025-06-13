Alanya'da yangın çıkan ruhsatsız otel 111 kez mühürlenmiş

Antalya’nın Alanya ilçesindeki dört yıldızlı Asrın Beach Hotel’de çıkan yangından önce otelin 111 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

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88 kişinin öldüğü Grand Kartal yangının üzerinden henüz altı ay geçmemişken, dün Alanya’da benzer bir facia kılpayı atlatıldı.

Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan Asrın Beach Hotel’in bodrum katındaki hamamda elektrik aksamının alev alması sonucu yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine büyükşehir ve ilçe itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler bir saat süren çalışmanın ardından otelde mahsur kalan 622 turisti tahliye etti, turistler farklı otellere götürüldü.

Olayın ardından yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatılırken, otel ‘ruhsat eksiklikleri’nden dolayı mühürlendi.

Ruhsatsız çalışan otelin 111 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

Alanya Belediyesi, tesisin hukuki süreci ve geçmişteki ruhsatsız faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Mevcut yapının inşası sırasında projeye aykırı olarak yaklaşık 10 bin metrekare fazladan kapalı alan oluşturulduğu belirtilerek şunlar söylendi:

* Oda sayısı ve fonksiyon dağılımları değiştirilmiş, ayrıca imar planında ‘günübirlik tesis alanı’ olarak ayrılmış bölümler hukuka aykırı şekilde yapılaşmaya konu edilmiştir.

* Bu kapsamda yapı kullanma izni alınamayan yapı için belediyemiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmemiştir. Önceki yıllarda mühürlenmiş olan bu tesis hakkında, önceki belediye döneminde 31 mühür fekki işlemi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra ise 80 mühür fekki işlemi olmak üzere toplam 111 mühür fekki vakası tespit edilmiş ve her biri için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

* Tüm uyarılara, Belediye Encümen kararlarına, mühürlemelere ve yasal işlemlere rağmen ilgililerce bu tesiste aralıklarla ve ısrarla fiili faaliyet yürütülmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Yangının da yine bu faaliyetlerin sürdüğü bir dönemde çıktığı anlaşılmıştır.

Grand Kartal’da 78 kişi ölmüştü

21 Ocak’ta Bolu’da Grand Kartal Otel’de yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili 13 kişiye 1998’er yıl, 19 kişiye ise 22’şer yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yangın nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni istenmişti. O dosyalar soruşturmadan ayrılmış, sürecin devam ettiği öne sürülmüştü.