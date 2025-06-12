Yangın çıkmasa bilmeyecektik: Dört yıldızlı otel ruhsatsızmış!

Antalya’nın Alanya ilçesindeki dört yıldızlı Asrın Beach Hotel’de yangın çıktı. 622 turist tahliye edildi. ‘Ruhsatsız faaliyet’ yürüttüğü belirtilen otel mühürlendi.

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78 kişinin öldüğü Grand Kartal yangının henüz altı ay geçmemişken, Alanya’da benzer bir facia kılpayı atlatıldı.

Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan Asrın Beach Hotel’in bodrum katındaki hamamda elektrik aksamının alev alması sonucu yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine büyükşehir ve ilçe itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler bir saat süren çalışmanın ardından otelde mahsur kalan 622 turisti tahliye etti.

Turistler farklı otellere götürüldü.

İHA‘nın haberine göre yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatılırken, otel ‘ruhsat eksiklikleri’nden dolayı mühürlendi.

Belediye başkanına göre ‘şanssızlık’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik şunları söyledi:

“22 Nisan’da Alanya Belediyesi bu otelin ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti ve aynı gün biz bu oteli mühürledik. İşletme sahipleri iki gün sonra 24 Nisan’da Antalya 5’inci İdari Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı aldılar.

29 Nisan’da bu karar bize ulaştı. Biz Alanya Belediyesi olarak bu idari mahkemenin kararına itiraz ettik. Ve bir ay sonra idari mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bizim itirazımızı olumlu gördü. Geçtiğiniz salı idari mahkemenin kararı Alanya Belediyesi’ne tebliğ edildi.

Ayın 11’inde yani dün biz otelin işletmecilerine bugün sabah otelin mühürleneceğini yazılı ve resmi olarak tebliğ ettik.

Dün ve bugünün arasında 600’ün üzerinde müşterisi olduğu için kendilerine müşterilerini tahliye etmek üzere süre verdik.

Ancak gece bu elim olay meydana geldi. Buna da artık şanssızlık diyebiliriz.

‘Ruhsat gerekliliklerini yerine getirmeli’

Otelin tekrar faaliyete geçirilebilmesi için ruhsat gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor.

Ruhsat gerekliliklerini yerine getirdiğinde, yangın raporlarını aldığında eksiksiz halde bize müracaat tekrar değerlendirilip tekrar ruhsat verilebilir.

Bunun için gereken tüm resmi evrak ve fiziki gereklilikleri yerine getirmesi şart.”

Grand Kartal’da 78 kişi ölmüştü

21 Ocak’ta Bolu’da Grand Kartal Otel’de yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili 13 kişiye 1998’er yıl, 19 kişiye ise 22’şer yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yangın nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni istenmişti. O dosyalar soruşturmadan ayrılmış, sürecin devam ettiği öne sürülmüştü.



