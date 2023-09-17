Alanya’da çıkan orman yangını devam ediyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ile çevre il ve ilçelerden bölgeye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi’ne sıçradı.

Yangına sekiz helikopter, altı uçak, 42 arazöz, altı su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, dört dozer ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Bunun yanında Antalya’ya giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları dedi: “Yangının yaklaşık 190 hektarlık bir alanı etkilediğini ölçümledik. Yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürüldüğünde ne kadar bir alanın etkilendiğini tam olarak söyleyebiliriz. İki mahallede etkili olan yangında herhangi bir insani can kaybı yok. Sadece bir evde hasar meydana geldi, tedbiren 17 ev boşaltıldı.”