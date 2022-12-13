Alan Kadıköy, ilk oyununu sahnelemek isteyen yönetmenleri çağırıyor

Geçen yıl kapılarını açtıktan sonra çeşitli konser ve tiyatro oyunlarına sahne olan Alan Kadıköy, ilk prodüksiyonunu yapmak isteyen yönetmenlere alan açıyor.
Kendi projesini ortaya koymak isteyen yönetmenlerin, 5 Ocak 2023 tarihine kadar Alan Kadıköy’e, önce e-postayla sonra proje dosyasını göndererek başvurmaları gerekiyor.
Başvuru dosyasında yönetmenin özgeçmişi, projenin tanıtıldığı yönetmen dosyası, projede yer alacak ekibin künyesi (oyuncular ve yaratıcı ekip) ve proje metninin yer alması bekleniyor.
Sektörün deneyimli isimlerinin bir araya gelerek değerlendireceği projeler arasından kazanan dosya, 15 Şubat’ta Alan Kadıköy’ün web sitesinden duyurulacak ve ardından ilkbaharda sahnelenmek üzere prodüksiyon çalışmalarına başlanacak.
Alan Kadıköy, Kadıköy Belediyesi’nin girişimiyle yaklaşık bir yıl önce kurulmuştu.