Yazımın başlığı ilk bakışta yanlış gibi gelebilir ama yok, bir yanlışlık yok. Hükümet neredeyse doğrudan hiç zam yapmaz, ne var ki tüm zamların altında hükümetin icraatları yatar. (Bu arada artık hükümet yerine kabine deniliyorsa da benim tercihim yine eski tanımlamadan yana.)

En tipik örnek akaryakıta yapılan zamlar ya da zaman zaman yaşanan indirimlerdir.

Daha önce de birkaç kez yazdım ama ısrarla aynı görüş korunuyor.

Akaryakıta zam mı geldi, başlıyor hükümete dönük eleştiriler.

İndirim mi yapıldı, bu kez de bunun ya o ayın enflasyonunu düşük göstermek amaçlı olduğu ileri sürülüyor, ya “Ham petrol fiyatı daha çok düştü, akaryakıt indirimi de daha fazla olmalıydı” gibi görüşler dile getiriliyor.

Zam yapıldığındaki görüş de yanlış, indirime gidildiğindeki görüş de…

Çünkü akaryakıtta zammı da, indirimi de hükümet yapmıyor. Ama o önyargı yok mu o önyargı!

Alaattin Aktaş’ın yazısı