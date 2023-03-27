Alaattin Aktaş: Z kuşağı sıkışıp kalmak istemiyorsa tercihini ona göre yapacak

Türkiye 14 Mayıs’ta önemli bir seçime gidiyor. Çok temel tercihler söz konusu olacak bu seçimde. Neler oylanmayacak ki…

Tüm yetkilerin tek elde toplandığı mevcut sistem mi, kuvvetler ayrılığının iyi kötü yeniden inşa edileceği parlamenter sistem mi?

Cinsiyet ayrımcılığının tavana vuracağı, kadının iyice ikinci sınıf görülmek isteneceği bir yaklaşım mı, yoksa tüm vatandaşların eşit sayıldığı bir dünya görüşü mü?

Gençlerin “Bu ülkede bana gelecek yok, ne yapıp edip kendimi yurt dışına atayım” diye çabalaması sonucunu doğuracak politikalar mı, tersi mi?

Evet, kendilerine bu ülke topraklarında gelecek göremeyen gençler… Böyle düşünmekte haksızlar mı?

İşte TÜİK’e ait resmi veriler… 15-24 yaş grubundaki her dört gençten neredeyse biri ne okuyor, ne çalışıyor. Yani dört gençten biri boşta geziyor.

Okul yok ya da bitmiş, iş yok, kazanç yok, haliyle gelecekten pek umut da yok!

Alaattin Aktaş’ın yazısı