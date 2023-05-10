Alaattin Aktaş: Yüzde 85 artık daha yoksul

“Üçte ikisinin görece dingin geçtiği 2021 yılındaki gelir dağılımı bir önceki yıla göre şimdiye kadar görülmedik ölçüde bozulmuşsa, nüfusun yüzde 85’lik kesiminden yüzde 5’lik kesime servet transferi olmuşsa, o zehirli meyvelerin yendiği 2022’de nasıl bir tablo oluşmuştur acaba?”

Hemen belirtelim, “O yüzde 10’luk kesim nedir” diye düşünenler olabilir, o yüzde 10, zaten en düşük gelir grubunda bulunanlar ve öylesine düşük bir gelir söz konusu ki, adeta “daha da düşecek bir şey yok” gibi bir durum. Hanelerin en düşük gelire sahip ilk yüzde 10’luk kesiminin geliri aynı kalmış.

Yüzde 5’erlik gelir gruplarına göre sıralanan hanelerin ilk ikisinde gelir sabit kalırken üçüncü yüzde 5’ten itibaren son yüzde 5’e kadar olan tüm gruplar gelir kaybına uğramış.

Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verileri…

Yani bu veriler devletin resmi verileri…

Yani devlet şunu söylüyor:

“2021 yılında 2020’ye göre hanelerin en zengin yüzde 5’i servetine servet kattı, en yoksul yüzde 10’luk kesimin zaten kaybedeceği bir şey yoktu, aradaki yüzde 85 ise artık daha yoksul, kusura bakmayın!”

Alaattin Aktaş’ın yazısı