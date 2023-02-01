Alaattin Aktaş: Yanlış hedef belirlemede üstümüze yok, dış ticarette de öyle

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerinin işaret ettiği gibi 2022 yılı dış ticaret açığı 110 milyarla rekor düzeyde oluştu. Bu yılki açığın ihracatın daha fazla gerçekleşmesi, ithalatın ise azalmasıyla 80 milyar dolarda kalması öngörülüyor.

Çok “bereketli” ve “verimli” bir yıl geçirdik, çok! Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Sonuncu rekor da dün resmen açıklandı. Ticaret Bakanlığı daha önce geçici verileri açıklamıştı, TÜİK ise dün resmi açıklamayı yaptı. Dış ticaret açığında 100 milyar dolar sınırını da geride bıraktık. 2022 yılının ticaret açığı tam 109.5 milyar dolar oldu. TÜİK’in verileri de zaman içinde revize edilebilir ama öyle çok büyük tutarda değil.

Hani hep vurguluyoruz ya, hedef tutturma özürlüyüz, diye… Ya da yanlış hedef belirlemede üstümüze yok, diye… Dış ticarette de öyle.

Alaattin Aktaş’ın yazısı