Alaattin Aktaş: Üretici fiyatları tüketici endeksinin önünde koşmaya başlamış

Üretici ve tüketici fiyatları arasında üretici lehine olan fark biraz daha açıldı ve mayısta yüzde 24’ü de aştı. Fark daha beş ay önce yüzde 13 dolayındaydı.

Eskiden toptan eşya fiyatları olarak bildiğimiz, sonra tanım değiştirip yurtiçi üretici fiyatları adını verdiğimiz endeks, tüketici endeksinin önünde koşmaya başlamış.

Üretici fiyatları kur artışına çok daha duyarlı, bu tartışılmaz.

Dolayısıyla döviz değerlendikçe üretici fiyatlarındaki bu hızlı artışın önüne geçilmesi de hiç mümkün görünmüyor.

Bu kısır döngüyü kırmanın yolu döviz kurundaki hızlı artışı durdurmak ve hatta tersine çevirmekten geçiyor. Bunu elbette yapabiliriz; ama kalıcı hale getirebilir miyiz, işte o çok zor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı