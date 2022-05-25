Alaattin Aktaş: Seçimin ne zaman yapılacağının ipucunu verecek tarih

Politika faizi artırılırsa ve enflasyona endeksli kağıt çıkarılırsa bu adımlar ekonomik sorunların bir süre daha erteleneceği ve seçimin zamanında yapılacağı anlamına gelir. Ama bakıldı ki sorunlar ne yapılırsa yapılsın hafifletilemeyecek, o durumda tez zamanda sandığı getirme kararı alınır. Bu yüzden 26 Mayıs 2022, önümüzdeki seçimin ne zaman yapılacağının ipucunu verecek bir tarih olarak görülebilir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Kurul, kararı ‘açıklayacak’, çünkü görevi bundan ibaret, faizin ne olacağına hiç kuşku yok ki ve ne yazık ki daha yukarıda karar verilecek. Kur korumalı mevduata olan ilgi azalmasa, taze dış kaynak sağlanamasa da en azından çıkış yaşanmamış olsa ve kur bu sayede hala makul sayılabilecek bir düzeyde tutulabilseydi mayıs ayı için de faizde bir değişiklik beklentisi söz konusu olmazdı. Ama şimdi beklentiler sanki biraz değişmiş gibi… Zihinlerde aynı soru: “Yarın ne olacak, faizle ilgili ne karar verilecek?” Bu sorunun yanıtını herhalde yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyordur.

Alaattin Aktaş’ın yazısı