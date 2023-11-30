Alaattin Aktaş: Satın aldığı bir ürünü dökerek protesto eylemine katkı verdiğini sanan birinde zeka da pek aranmaz ya

İsrail devlet terörü uyguluyor mu, uyguluyor; buna itiraz eden neredeyse yok zaten. Dünya ayakta, protestolar da devam ediyor. Ama her şey adabında olmalı. Bizde parasını verip satın aldığın kolayı dökerek, oturmuş kahvesini içenlere sataşarak, hatta onlara fiziki müdahalede bulunarak İsrail’i protesto ettiğini sanan bir kesim var.

Gerçi satın aldığı bir ürünü dökerek protesto eylemine katkı verdiğini sanan birinde zeka da pek aranmaz ya… Kaldı ki para verip aldığı, sonra da döktüğü ürünün İsrail’le ilgisi de yok.

Ama bazıları protestolarına “Tamam o ürün İsrail’in değil ama o ürünü üreten şirket İsrail’e destek veriyor” diyerek kılıf bulmaya çalışıyor.

Bakın hele! Almanların dünyaca ünlü otomotiv devi Mercedes de İsrail’e destek çıktı, hem de parasal destek. N’oldu, siyasetçiler ve üst düzey bürokratlar Mercedes’e binmeyi bir anda bıraktı, değil mi! Onları da protesto etsenize, savunmasız insanları taciz etmek, onlara saldırmak kolay.

Alaattin Aktaş’ın yazısı