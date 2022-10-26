Alaattin Aktaş: Paramızı nasıl değerlendirelim?

Enflasyon böyle yüksek seyrettikçe, tasarruf eden böyle cezalandırıldıkça klasik bir soru her geçen gün daha fazla gündeme geliyor: “Bu enflasyon ortamında paramızı nasıl değerlendirelim?”

Bu soru bana da soruluyor…

“Kelin merhemi olsa” dediğim de oluyor; “Mum dibine ışık vermez” dediğim de… Espriyle yaklaşıp “En iyisi harcayın, yiyin” önerisinde bulunduğum da…

Ama sorun espriyle geçiştirilemeyecek kadar önemli. Çünkü tasarruf etmek de zor, bu tasarrufun enflasyon karşısında aşınmasını önlemek de.

Hangi tasarruf aracının ne kadar getireceğine ilişkin bir öngörüde bulunmak hiç kolay değil. Kendi adıma söylüyorum, bir öngörüm olsa bile bir öneride bulunmak ve sorumluluk almak… Olmaz!

Yatırım danışmanlığı benim işim değil zaten. Yalnızca genel çerçeveyi çizip uyarılarda bulunmak mümkün.

Alaattin Aktaş’ın yazısı