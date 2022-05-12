Alaattin Aktaş: Paketten inşaat sektörüne destek, vatandaşa döviz ve altın bozdurma çabası çıkıverdi

Sanki Türkiye’de konut arz-talebinde dengesizlik varmış da fiyatlar bundan dolayı artıyormuş gibi şimdi bir de inşaat sektörüne yarım kalan işlerini tamamlamaları için destek çıkılıyor. Gerçi açılan paket gayet iyi süslenmiş ve sanki vatandaşın konut almasını kolaylaştıran yönleri de varmış gibi gösteriliyor da, eline hesap makinesi alan herkes gerçeğin hiç de öyle olmadığını görüyor.

Kıyıda köşede birikimi olmayan hiç kimsenin bu paket kapsamındaki düşük faizli krediden yararlanıp konut sahibi olması zaten mümkün değil de, paket açılır açılmaz sanki konut talebi patlamış gibi bir anda fiyatlar yukarı gitti. Biz hem konut fiyatlarının yüksek olduğundan dem vuruyor, hem de bu fiyatları adeta ne yapar da daha da yükseltiriz diye kafa yoruyoruz.

Bu paketin ambalajı her ne kadar vatandaşı konut sahibi yapmak gibi görünse de kutu açılınca içinden inşaat sektörüne destek ve vatandaşa döviz ve altın bozdurma çabası çıkıverdi.

Alaattin Aktaş’ın yazısı