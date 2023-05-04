Alaattin Aktaş: Önlemler mi, aritmetiğin cilvesi mi?

Daha şunun şurasında geçen yılın ekim ayında yıllık TÜFE artışı yüzde 86’ya dayanmıştı. Ne oldu! İşte dün yapılan açıklamayla nisan sonundaki oranın yüzde 44’e indiğini gördük.

Ama olsun, tahmin ediliyorduysa da bugün önemli… Şimdi “Enflasyon yarı yarıya düştü” dedik diye hemen itiraz etmeyin. Tamam, tabii ki enflasyonun artış ya da azalışı böyle nitelenmez ama bırakın biraz tadını çıkaralım. Hiç olmazsa bir gün “Enflasyonu yarıya indirdik, yarı yarıya düşürdük” diye mutlu olalım.

Diyelim 86’dan 44’e inilmesi yarı yarıya azalma olarak görülebilse, böyle bir niteleme doğru olsa bile “Yüzde 86’ya çıkaran ben miydim” sorusunu sormak herkesin hakkıdır.

Kaldı ki elbette yıllık enflasyon oranının azalması kendi içinde oranlanarak ifade edilemez. Dolayısıyla 86’dan 44’e inilmesi de yarı yarıya düşüş olarak nitelenemez.

Ayrıca yıllık oranın yüzde 86’dan 44’e inmesi alınan bir dizi önlem sayesinde mi oldu, yoksa büyük ölçüde kendiliğinden aritmetiğin bir cilvesiyle mi? Bu sorunun yanıtı da belli zaten.

Alaattin Aktaş’ın yazısı