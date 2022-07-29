Alaattin Aktaş: Nisandan temmuza enflasyon farkı 17,6

Merkez Bankası dün yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahmini biraz(!) yükseltildi. Yalnızca 17.6 puan!

Bir rapordan bir rapora, nisandan temmuza olan fark bu; 17.6 puan.

Hani enflasyondan perişan olan ülkeler var ya; Almanya gibi, ABD gibi, o ülkelerde bir yılda oluşan enflasyonun bir kat fazlasını biz revizyon olarak yazıyoruz raporlara.

Ne kadar vahim bir durum!

O ülkelerde yıllık enflasyon yüzde 8-9, biz üç ay arayla enflasyon tahminimizi 17.6 puan yükseltiyoruz.

Ama enflasyon tüm dünyanın sorunu, üstelik biz onlardan daha iyi durumdayız!

Alaattin Aktaş’ın yazısı