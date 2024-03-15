2023 seçimlerinden sonra işbaşına gelen yeni ekonomi yönetimi bir ara ne kadar da iddialıydı!

Finans merkezlerine seyahatler birbirini izledi.

Yabancı yatırımcılar adeta sıraya girmişti…

Milyar dolarlar bizi bekliyordu…

Körfez’den mi, Londra’dan mı, artık nereden istersek döviz bulabilir hale gelmiştik…

Seyahat üstüne seyahatler yapıldı, sonuç?

Elde var sıfır değil ama Türkiye’nin ihtiyaçları dikkate alınınca sıfırın biraz üstünde bir döviz girişi.

Geçen yılın haziran ayından 8 Mart’a kadar geçen dokuz ayı biraz aşkın bir süre… Ne kadar mı döviz bulabilmişiz; topu topu 4 milyar 793 milyon dolar!

Bozdur bozdur harca bile denilemeyecek bir para bu!

Bu dönemde hisse senedine net 2 milyar 685 milyon, devlet iç borçlanma senedine ise 2 milyar 108 milyon dolar gelmiş.

Hepi topu bu!

Nerede milyar dolarlar?

Alaattin Aktaş’ın yazısı