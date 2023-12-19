Alaattin Aktaş: Nerede kaldı reel faiz?

“Çok arttı, tırmandı gitti” denilen faiz işte bu!

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın “Böyle bir faize rağmen dövize geçilmesi matematiksel olarak saçma” dediği faiz de!

Aylık ortalama yüzde 3.3, yıllık da net yüzde 47-48…

Ya enflasyon, enflasyon hangi düzeyde?

Tamam, geride kalan enflasyona bakmıyoruz.

Bu faizin verileceği önümüzdeki döneme bakalım ve kıyaslamayı öyle yapalım.

Örneğini bu ay, aralık ayında enflasyon hangi düzeyde bekleniyor?

Yüzde 3 dolayında; belki bu oranın biraz altında bile kalınabilir. Oran biraz şaşar ve yukarı giderse, reel faiz sıfır, hatta kim bilir bakmışsınız reel kayıp oluşmuş!

Hadi aralık ayını iyi kötü atlattık; mayısa kadar olan dönem ne olacak?

İlk beş ayda yüksek enflasyon bekleniyor.

Bu ne benim beklentim, ne piyasanın beklentisi…

Bu tahmin tümüyle Merkez Bankası’na ait.

Merkez Bankası’na göre yıllık enflasyon yüzde 74 ile mayıs ayında zirveye çıkacak. Bu yılı yüzde 65’te kapatırsak yıllık oranın mayısta yüzde 74’e çıkması, ilk beş aydaki aylık ortalama fiyat artışının yüzde 4 olması demek. (Ekonomi 14 Aralık 2023.) Aylık net faiz kaç, yüzde 3.3…

Ocak-mayıs döneminde beklenen aylık enflasyon kaç, yüzde 4…

Sormayalım mı şimdi “Nerede reel faiz” diye…

Alaattin Aktaş’ın yazısı