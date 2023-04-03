Alaattin Aktaş: Nedir bu düzenleme üstüne düzenleme?

Kur korumalı mevduatla ilgili olarak geçen hafta üç gün üst üste düzenleme yapıldı. Öyle ki bir düzenlemenin sonuçlarını irdelerken bir diğeri geldi.

Önce döviz yükümlülüğü olan şirketlere bir ay vadeli KKM yapma olanağı tanındı.

Bunu çok daha önemli bir başka adım izledi. Doğrudan TL ile açılan KKM hesaplarında halen en fazla yüzde 11.5 olan tavan faiz kaldırıldı. Bankalara bu hesaplara uygulayacakları faizi serbestçe belirleme olanağı tanındı. DTH dönüşümlü KKM için faiz tavanı ocak ayı sonunda kaldırılmış ve bu kararla birlikte KKM’de hızlı bir artış başlamıştı.

Kararlar peş peşe geliyordu. “Şimdilik” son karar DTH dönüşümlü KKM’de en az üç ay olan vadenin daha aşağı çekilecek olması. Henüz en kısa vadenin ne olacağı belli değil; bunu Merkez Bankası belirleyecek.

Siz de “N’oluyor” diyor musunuz:

“Nedir bu düzenleme üstüne düzenleme, nedir bu telaş?”

Yanıt çok basit:

“N’olacak, döviz söz dinlemiyor artık!”

Alaattin Aktaş’ın yazısı