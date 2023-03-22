Alaattin Aktaş: Mevcut ekonomi politikasının sürdürülemez olduğunu cumhur ittifakı da görüyor

Memur ve emeklilere yılbaşında verilen yüzde 30’luk artış o dönem için iyi bir oran olarak değerlendirildi. Hatırlanacaktır, artışın en az yüzde 40 dolayında olması gerektiğini belirtmiş, yüzde 30’luk artışa rağmen seçim dolayısıyla ilk çeyrek sonunda ek bir iyileştirmenin yapılabileceğine işaret etmiştim.

Ancak köprünün altından çok sular aktı.

Kabul etmek gerekir ki deprem dengeleri çok değiştirdi.

Zaman zaman seçimden önce bir zam bekleyip beklemediğimi soran okurlar oluyor. Bu soruya kesin bir yanıt verme şansım yok.

Deprem felaketi yüzünden ikinci planda kalmışsa da geçim derdi çok büyük. Aslında ekonomik sorunlar çok büyük, adeta o da başka bir felaket boyutunda.

Zaten seçim sonrasının ekonomi politikasının ne olacağı bu yüzden çok önemli.

Kimin nasıl bir politika setine sahip olduğunun da bundan dolayı çok irdelenmesi gerekiyor.

İşte Mehmet Şimşek’in AKP’ye davet edilmesi. Mevcut ekonomi politikasının sürdürülemez olduğunu Cumhur ittifakı da görüyor ve bir çıkış yolu arıyor.

Seçmene düşen de bu çıkış yolunu bulanı bulmak!

Alaattin Aktaş’ın yazısı