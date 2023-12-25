Alaattin Aktaş: Merkez Bankası başkanı sıradan bir memur olunca

Yıl 1978, Merkez Bankası Başkanı Cafer Tayyar Sadıklar’dır. Başbakan Bülent Ecevit ile Sadıklar’ın yıldızı barışmaz. Merhum Ecevit, uzun uğraşlardan sonra Sadıklar’ı bir şekilde görevden alır. Ama bu öyle bir gece yarısı kararnamesi çıkarmakla olmaz. Cafer Tayyar Sadıklar, o dönemde yaşananları “Merkez Bankası Olayı” adlı kitapta detaylı olarak anlatır.

Hükümet etmek eskiden ne kadar zormuş değil mi…

Ama o zorluk, belli makamlar için gerekliymiş.

Ya şimdi? Bir kararname, Merkez Bankası Başkanı değişiveriyor. Merkez Bankası Başkanı artık sıradan bir memur, bir kamu görevlisi.

İşte öyle olunca da ortada Merkez Bankası bağımsızlığı diye bir kavram kalmıyor. O yüzden hep “Merkez Bankası faizi şöyle belirledi” yerine “Merkez Bankası’nın faizi şöyle belirlendi” demeyi tercih ediyoruz ya…

Çünkü “Laf dinlemiyor adam”la başlayan süreç hala devam ediyor ve o makamda oturanların “laf dinlemek” zorunda oldukları hep hatırlatılıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı