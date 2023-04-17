Alaattin Aktaş: Meğer faizi indirince fiyatlar gerilemiyormuş

Hani enflasyonun sebebi yüksek faizdi ya… Hani faizi indirince enflasyon da gerileyecekti ya… Hatta geriliyordu ya…

Çarşıda pazarda gördüğümüz fiyatları ve vatandaşın enflasyon yakınmasını bir kenara bıraktık ve bu tezin ne ölçüde gerçekleştiğine ya da gerçekleşip gerçekleşmediğine baktık.

Hem de resmi verileri kullanarak…

Bir yanda Merkez Bankası’nın politika faizi, diğer yanda TÜİK’in açıkladığı TÜFE kapsamındaki fiyatlar, daha doğrusu endeksler. Malum, TÜİK artık madde fiyatı açıklamıyor ama bazı kalemlerin endeksi neyse ki açıklanmaya devam ediliyor.

Sonuçta gördük ki meğer faizi indirince fiyatlar gerilemiyormuş!

Tam tersine faizi indirince fiyatlar hızla artıyormuş!

Resmi veriler bize bunu gösterdi.