Alaattin Aktaş: Meclis, gerçek anlamda yıllardır kapalı sayılır

Bu açılış bilindik açılışlardan farklı. Hem zaten “Meclis kapalı mı ki açılsın” diye de düşünebilirsiniz, haklısınız. Ama gerçek hiç de öyle değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçek anlamda yıllardır kapalı sayılır. Hele hele 2018’de uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte “sayılır”ın da ötesine geçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’daki görkemli binasında faaliyetlerine devam ediyor. Ediyor!

Meclis, ne yazık ki “çalışılıyormuş” gibi yapılan bir kurumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk demokrasisinin temelini oluşturur, bel kemiğidir kuşkusuz; ama aslında ve yine üstüne basa basa söylüyorum, ne yazık ki öyle çok işlevi olan bir kurum değildir. Kağıt üstünde tam tersidir, yasama organıdır ama o yasaların Mecliste yapıldığı pek söylenemez.

Yasalar, daha doğru bir ifadeyle yasa tasarıları eskiden hükümet tarafından hazırlanıp Meclise onaylattırılırdı, şimdi de Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanıp onaylattırılıyor. O kadar!

Alaattin Aktaş’ın yazısı