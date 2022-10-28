Alaattin Aktaş: MB bu başarısızlık için çok çaba gösteriyor olmalı

Merkez Bankası’nın web sayfasını açtığınızda en tepede “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” yazısını ve onun hemen yanında şu ifadeyi görürsünüz:

“Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.”

Üstelik bu ifadedeki “fiyat istikrarını” sözcükleri, vurgulanmak için bold, yani kalın yazılmıştır.

Dolayısıyla Merkez Bankası yöneticilerine zaman zaman kendi web sayfalarına girip bu ifadeye bakmaları öğütlenmelidir. Bu yapılmalıdır ki temel amaçlarının dışına çıkmasınlar. Hatta bu temel amacı tümüyle unutmuş gibi davranmasınlar.

Merkez Bankası dün 2022’nin dördüncü ve son enflasyon raporunu açıkladı. Açıklanan, Merkez Bankası’nın temel amacı olan fiyat istikrarına ilişkin bir rapor muydu, yoksa sanayi üretimiyle, istihdamla, büyümeyle ilgili bir rapor muydu; sanki karıştı. Aslında daha dikkatli bakınca pek de karışmadı, enflasyon hani biraz da laf olsun diye bir yerlerde geçti, o kadar.

Alaattin Aktaş’ın yazısı