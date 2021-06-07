Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Kur ile ÜFE aşık çiftler gibi sarmaş dolaş

Birileri hala siyaseten “Kur artışından bize ne” diyebiliyorsa da sokaktaki vatandaş bile çok iyi biliyor ki kur artışı başımızın en büyük belası.

Sanayi üretiminin neredeyse dörtte üçü ithal girdiye bağlı olan, enerjide adeta tümüyle dışarıya bağımlı olan bir ülke döviz kurundan etkilenmeyebilir mi? Hem de nasıl etkileniyor!


Döviz kurundaki artışla Yİ-ÜFE artışına bakınca dikkat çeken bir bağ göze çarpıyor. Geçen yıl kasıma kadar fiyatların çok üstünde seyreden kur, sonrasında Merkez Bankası operasyonu ve faiz artışıyla geriledi ama fiyatların bünyesine giren zehir etkisini hissettirmeyi sürdürdü ve fiyatlar artış eğilimini korudu.

Sonuç; sepet kur ile Yİ-ÜFE şubattan bu yana aşık çiftler gibi sarmaş dolaş yol almaya devam ediyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

SON HABERLER

Sevgili Nikos

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Yunanistan’a yaptığı iade ziyaretinde mevkidaşı Nikos Dendias’la samimi görüntüleri güzel. Ancak bizi içinde bulunduğumuz sorunlu durumdan çıkaracak, Yunanistan’ı, Türkiye ile hesap görmek isteyenlerin koçbaşı olmaktan uzaklaştıracak bir politika için daha fazla diplomatik yaratıcılık gerekiyor.

Marmara nasıl kurtulur?

Bu konu siyasi bir hale getirilmeden düzeltilerek torunlarımıza gurur duyacağı bir Marmara Denizi bırakmak hepimizin görevi.

Aydın mıyız?

Yapıcı olabilmek önce alçak gönüllü olmakla ve ötekini yenmeye zaman harcamamakla başlar. Aydın olmak, bir farkındalık meselesidir, çok okuyup çok ahkâm kesmek değildir. Kibirden olabildiğince arınmaktır. Toplumun içinde durmayı bilmektir.