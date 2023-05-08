Alaattin Aktaş: Kur artabilir

Mevcut durumun özeti şu:

Seçimi Cumhur İttifakı kazanırsa, her ne kadar para politikasında bir değişiklik olmayacağı söylense bile yaz aylarında bir U dönüşü yapılabilir. Mehmet Şimşek ısrarını hatırlayalım. O dönüş, Mehmet Şimşek’le olmaz da başkasıyla olur.

Seçimi Millet ittifakının kazanması halinde ise Merkez Bankası bütünüyle araç bağımsızlığına kavuşacak, maliye politikasıyla da desteklenecek bir para politikası uygulanacak ve bu sayede kur üstündeki baskı birden yok olabilecek.

Ama Cumhur İttifakı U dönüşü yapsa da, Millet İttifakı para politikasını kökten değiştirse ve liyakatli kadroları işbaşına getirse de, ki getirmesi zaten bekleniyor, yurt dışından ciddi bir fon akışı sağlamak ve bu sayede kuru tutmak kısa vadede mümkün olmayabilir. Bu risk hala var.

Bir kere Cumhur İttifakı’nın atacağı adım (atarsa eğer) yurt dışından mesafeli durularak ve her an bu politikadan vazgeçilebileceği kaygısıyla izlenecektir.

Millet İttifakı’nın yapacağı değişikliklere de önce biraz sonucunu görmek için temkinli yaklaşılabilir.

İşte bu süreçte, artık ne kadar sürerse, dışarıdan kaynak gelmemesi moralleri bozabilir ve kur artışı yaşanabilir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı