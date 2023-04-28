Alaattin Aktaş: Kucağımızda pimi çekilmiş bir bomba var

2021’in aralık ayında icat edilen KKM, ağrıyı dindirme, yangını söndürme amaçlıydı, o günden bu yana epeyce de fonksiyonu oldu. Ama bilindik bir konudur; eğer bir hastaya çok uzun süre morfin tedavisi uygularsanız, belli bir zaman geçince hastada başka sıkıntılar çıkmaya başlar.

Karaciğerde, solunum sisteminde… Bu kadarla kalsa iyi, hasta morfin bağımlısı da olabilir.

Bizim ekonominin kur korumalı mevduat bağımlısı olması gibi…

Neredeyse 2 trilyon liraya ulaşmış büyük bir yük var ortada. Bir anda kaldıramazsınız, kesemezsiniz! Zamana yaymak durumundasınız.

Zarar ettiği halde Türk parası cinsinden tasarruf etme alışkanlığında olanı bile adeta yoldan çıkarıp elindeki parasını dövizin getirisine endeksleyip sonra da buna liralaşma dediler! Ve hala demeye devam ediyorlar.

Bu liralaşma değil, dolarizasyonun dik alası!

İşte gelinen 2 trilyon liralık düzey… Sorun o kadar büyük ki. Bugünkü kurla yaklaşık 100 milyar dolar.

Dövizin artışını durdurmadan, artış yaşanacağı algısını kırmadan bu hesapları tasfiye etmeye kimse niyetlenemez bile. Yani kucağımızda pimi çekilmiş bir bomba var.