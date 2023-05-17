Alaattin Aktaş: Konut sayısına ilişkin son verilerde ‘Bekle gör’ politikası etkili

El değiştiren konut sayısına ilişkin son veriler nisan ayına ait ve tabii ki bu verilerde seçimden kaynaklanan bir “Bekle gör” politikası etkili. Nisan ayında alınan konut sayısı yaklaşık 86 bin ve geçen yılın aynı ayındaki 133 bine göre yüzde 35 dolayında bir gerileme var. Zaten şubat, mart ve nisanda geçen yılın altında kalındı, yalnızca ocak ayında alınan konut geçen yıldan fazlaydı.

Alım-satımı yapılan konut sayısını hangi tanımla ifade etmek gerektiği konusunda bir ezberimiz var. “Şu kadar konut satıldı” diyoruz, zaten TÜİK’in bu konudaki istatistiğinin adı da ‘Konut Satış İstatistikleri.’ Dilimiz de ‘satış’ kavramına çok aşina. Ancak el değiştiren konut sayısını belirleyen ‘satıcılar’ değil, ‘alıcılar.’ Şu an Türkiye’de belki bir milyon konut ‘alınmayı’ bekliyor, bu konutlar zaten satışa çıkarılmış ama ‘alıcı’ yok. Ama bakın otomobilde (sıfır otomobilden söz ediyorum) tam tersi bir durum söz konusu. Otomobilde ‘alıcı’ çok, ‘satıcı’ yok ya da otomobil yok. Dolayısıyla piyasayı belirleyenin kim olduğuna göre “Alındı” ya da “Satıldı” demek daha doğru. Konutta da piyasayı alıcı ve talep belirliyor, bu çok açık.

Alaattin Aktaş’ın yazısı