Alaattin Aktaş: KKM’nin kendiliğinden yok olması herkesin hayrına

Bankalar tasarruf sahiplerine KKM hesabı açtırdıklarında kur faizden fazla arttığı takdirde aradaki farkı ödeyeceklerine ilişkin bir taahhütte bulunuyor. KKM mevzuatı da bunu öngörüyor zaten.

Seçimi Millet ittifakının kazanması ve KKM’nin devam ediyor olması durumunda döviz farkının ödenmemesi kesinlikle sorunlar doğuracaktır. Çünkü banka ile tasarruf sahibi arasında bu farkın ödeneceğine ilişkin bir sözleşme var.

Dolayısıyla KKM’nin seçime kadar kendiliğinden yok olması herkesin hayrınadır. Kur artışı için fark ödenmemesi bir sorun yaratmaya aday görünmekle birlikte diğer yanda KKM’nin baştan beri hukuksuz olduğu gerçeği de ortada. KKM en başta Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı.

Ayrıca bütçede ödeneği olmayan bir kalem için harcama yapılıyor. Bu eksiklik ancak ek bütçeyle giderilmeye çalışıldı.

Ancak şimdiye kadar yapılan ödemeler; yani mart, nisan, mayıs ve haziranda yapılan 37.2 milyarlık ödeme herhangi bir ödeneğe bağlı olmadan gerçekleştirildi.

Alaattin Aktaş’ın yazısı