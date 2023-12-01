Alaattin Aktaş: KKM'deki düşüş hız kesiyor gibi

Kur korumalı mevduat, doğrudan TL cinsi açılan hesaplarda asgari faiz koşulunun eylül sonunda kaldırılmasıyla birlikte çok büyük bir hızla gerilemeye başlamıştı. KKM, 29 Eylül’den 17 Kasım’a kadar geçen bir buçuk ayda toplam 535 milyar lira azaldı. Haftalık ortalama azalma 76 milyar lira oldu.

Ama 17-24 Kasım haftasına ilişkin son veriler KKM’deki azalmanın sanki hız kesmekte olduğunu gösteriyor. KKM söz konusu haftada 29 milyar lira geriledi ve 24 Kasım itibarıyla 2 trilyon 739 milyar liraya indi.

KKM, zirve yaptığı 18 Ağustos’tan 17 Kasım’a kadar 640 milyar lira azalmıştı. Son haftadaki tutarla birlikte toplam azalma 669 milyarı buldu.

Ancak KKM’deki bu gerileme çok muhtemeldir ki doğrudan TL ile açılan hesaplardan oluştuğu ve bu hesapların toplamdaki payı da tam bilinmemekle birlikte yüzde 40’tan az olduğu için sistemden çıkacak para yavaş yavaş azalacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı