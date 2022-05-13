Alaattin Aktaş: KKM hikayesi erken bitince insanlar bildikleri roman serisine sarıldı, döviz tevdiat hesabına

KKM hikayesi erken bitince insanlar bildikleri roman serisine sarıldı, döviz tevdiat hesabına…

Zaten KKM ile DTH bir anlamda ters yönlü hareket ediyordu. Vatandaş ve şirketler döviz hesaplarını bozdurup KKM’ye yöneliyordu. KKM’nin cazibesi belli ki pek kalmadı. KKM son bir ayda yalnızca yüzde 12 artışla 729 milyar liradan 819 milyar liraya çıktı. Oysa bir önceki ay artış oranı yüzde 35 düzeyinde gerçekleşmişti. Yani KKM’de o eski hızın kaybolduğu kesin. Zaten döviz tevdiat hesaplarındaki artış da KKM’nin bir anlamda gözden düştüğünün göstergesi.

Döviz tevdiat hesaplarında yılbaşından 4 Mart’a kadar süren hızlı gerileme durdu ve haftadan haftaya iniş çıkışlar gösteren bir gidişat ortaya çıktı. 6 Mayıs’ta biten haftanın verisini de aktaralım. Döviz tevdiat hesapları parite etkisinden arındırılmış haliyle bir haftada tam 1.7 milyar dolar arttı. Bu artışın 1.3 milyar doları tüzel kişilerin döviz alımından, 406 milyon doları da gerçek kişilerin alımından kaynaklandı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı