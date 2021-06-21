Alaattin Aktaş: İktisat tarihine geçen bir başarı mı yakalıyoruz?

Enflasyonun nedenini ararken faize fazla odaklanınca acaba yıllardır kol kola yürüyen ‘enflasyon-kur’ birlikteliğini gözden mi kaçırıyoruz?

Faiz ulusal paranın değerlenmesi için artırıldığına göre, biz hem faizi yükseltip, hem paramızın değerini düşürerek iktisat tarihine geçen bir başarı yakalamış mı oluyoruz?

Bu yazı enflasyonun temel nedeninin kur artışı mı, yoksa yüksek faiz mi olduğu konusunda kafası karışık olanlara gelsin!

Faizi artırmanın en önemli sonucu, ulusal paranın değer kazanmasıdır.

Paranın kirası artmaktadır çünkü.

O paraya yatırım yapmak avantajlı hale gelmektedir.

Yurtiçindeki vatandaşlar daha az harcama eğilimine girer ve tasarruf eder, bu tasarruflarını da TL cinsinden tutmaya başlar.

Yabancılar da yüksek getirili paraya, yani TL’ye yönelir ve döviz getirir. Çok döviz gelince yurtiçinde dövizin fiyatı da ucuzlar.

Teorik olarak faiz artırımından bu sonuç beklenir.

Ama faiz arttığı halde vatandaş döviz biriktirmeye devam ediyor ve TL’ye geçmiyorsa ve yabancılar da bu yüksek faize rağmen gelmekten kaçınıyorsa bir sorun var demektir.

Bu, iktisat tarihine geçecek bir başarıdır!

Alaattin Aktaş’ın yazısı