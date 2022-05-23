Alaattin Aktaş: İç borç tablosu öylesine vahim ki, üstünde günlerce konuşulması gerekir

İç borç faiz yükümlülüğü ilk kez nisanda anaparanın üstüne çıkmıştı. Fark mayısta biraz daha büyüdü. İç borç anapara tutarı ilk beş ayda 188 milyar lira artarken, faiz yükündeki artış 1.3 trilyona yaklaştı. Altından kalkmanın giderek zorlaştığı bu yükün oluşmasında en büyük etken dövize ve TÜFE’ye endeksli borçlanma ile döviz cinsi borçlanmanın artması.

Bütün siyasi partilere sormak gerekiyor… Seçim aşamasında artık hangi boyuta varır bilinmez ama şu anki haliyle bile iç borç inanılmaz düzeye erişmiş durumda ve bu konuda nasıl bir politikanız var ya da bir politikanız var mı, gerçekten merak ediyorum. Bu duruma gelinmesinin sorumlusu tabii ki AKP, dolayısıyla onlar gerçeğin farkında, muhalefet bu sorunun farkında mı, ondan da kuşkuluyum.

Bu tablo öylesine vahim ki, üstünde günlerce konuşulması gerekir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı