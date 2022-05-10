Alaattin Aktaş: Gıda enflasyonu bu gidişle haziranda üç haneye çıkacak

Üretici fiyatlarının yıllık artışında üç hane çoktan kanıksandı. Ama gidişat tüketici fiyatlarının da yakında üç haneli artışa ulaşacağını gösteriyor. TÜFE’nin yıllık artışı, gidişata göre ağustosta bile yüzde 100’e ulaşabilir. TÜFE kapsamındaki gıda grubunun yıllık enflasyonu ise bu gidişle haziranda üç haneye çıkacak.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 100 artış sınırı şubat ayında aşıldı. Yıllık artış nisan sonunda yüzde 122’ye dayandı. Üretici fiyatlarında üç haneli oranları adeta kanıksadık. Öyle ki neredeyse tüketici enflasyonu üç haneye çıkmadı diye memnun olacağız. Ama tüketicide bu düzeylerde uzun süre kalmak pek mümkün olmayacak gibi görünüyor; üç haneli oranlar pek uzak değil.

Alaattin Aktaş’ın yazısı