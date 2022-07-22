Alaattin Aktaş: Faizin indirilmesi Hazine’nin faiz yükünü 1,4 trilyon artırdı

Merkez Bankası’nın faizini ekonominin gereklerine ters bir şekilde indirince gerçekçe faiz inmiyor. İnanılır gibi değil ama hala birileri çıkıp “Ne yani faiz artsaydı da yabancılar bu yüksek faizden yararlanıp daha çok mu para kazansaydı” gibi tuhaf ve tutar yanı olmayan görüşleri bilgiç bilgiç dile getirebiliyor.

Bilmiyorlar ki Merkez Bankası faizi aşağı çekilince oluşan güvensizlik ortamında Hazine’nin borçlanma faizi artış gösterdi.

Bilmiyorlar ki Merkez Bankası’nın faizi düşürülünce bu durum Hazine için bir yük oluşturdu. Bilmiyorlar ki Hazine, yalnızca adı kalan politika faizi indirilince enflasyona ve dövize endeksli borçlanmaya ağırlık vermek zorunda kaldı.

İşte sonuç ortada! Merkez Bankası faizi düşürülüp bunun sonucunda kur ve enflasyon yükselmeye başlayınca kimse Hazine’ye sabit faizli borç vermeye yanaşmaz oldu. Ne yapsın Hazine, para lazım; tuttu borçlanmada TÜFE’ye ve dövize endeksli kağıtlara ağırlık vermeye başladı. Borç verenler kendi açılarından kesinlikle akıllı davrandılar, geleceği iyi okudukları için kurun ve enflasyonun yükselmesinden dolayı zarara uğramadılar.

Alaattin Aktaş’ın yazısı