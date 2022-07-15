Alaattin Aktaş: Enflasyonun yararı

Bunun yanında iç talep de canlı. Bu canlılığın en büyük nedeni de enflasyon ve enflasyon beklentileri…

Artık herkesin kafasında şu yer etti:

“Bugün aldım aldım; yarına kalırsam daha fazla para ödeyeceğim…”

O yüzden herkes alımını ertelemek bir yana olabildiğince öne çekiyor. Kimse nakitte durmak istemiyor, hele hele TL’de durmayı hiç istemiyor.

Beyaz eşyaya mı ihtiyacı var ya da kahverengi eşyaya, olabildiğince erken alıyor. Hatta şimdi pek ihtiyacı yok, daha sonra mı ihtiyaç duyacak, yine de erken davranıp almaya bakıyor.

Sanayi üretimini talep yönüyle canlı tutan en önemli etkenlerden biri de bu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı