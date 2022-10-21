Alaattin Aktaş: Enflasyonun ‘mürüvveti’ görülecek

Aralık ayındayız. Her ne kadar piyasadaki faiz çok farklıysa da, Merkez Bankası’nın faizi yüzde 9…

Nasıl tutulduğu kimin umurunda, dolar 18-19…

3 Ocak Salı gününe gelmişiz. Yıllık enflasyon hesabında geçen aralıktaki yüzde 13.58’lik oran artık yok ve yıllık artış yüzde 65’lere inmiş…

3 Şubat Cuma; bu kez yıllık orandan bu yılın ocak ayındaki yüzde 11.10 da çıkmış ve yıllık oran 50-55 arasına gerilemiş…

Anne-babalar evlatlarının mürüvvetini görmek ister. İktidarlar da “elleriyle büyüttükleri” enflasyonun mürüvvetini…

İşte o dönem, ağırlıkla bu aralık ve gelecek yılın ocak aylarıdır.

Enflasyonun mürüvveti görülecek; tabii ki fiyatlar artmaya devam ederken artış hızı yavaşlayacak, bu da çok iyi kullanılacaktır.

Hala “Enflasyon düşmeyecek” diyenlere bir kez daha duyurulur!

Fiyatlar tabii ki düşmeyecektir; ama enflasyon hızı gerileyecek ve bu da sanki fiyatlar düşüyormuş gibi kullanılacaktır.

Alaattin Aktaş’ın yazısı