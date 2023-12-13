Alaattin Aktaş: Enflasyon yüzde 65’in altında kalabilir

Tüketici fiyatlarındaki 2023 yılı artış tahmini yüzde 65. Merkez Bankası’nın tahmini de bu yönde, 2024-2026 dönemi orta vadeli programında yer alan tahmin de.

Yılın ikinci yarısına girişte yaşanan ve özellikle temmuz ve ağustos aylarında görülmedik düzeylere erişen fiyat artışından sonra yılı yüzde 65’te kapatmanın neredeyse olanaksız olduğu kanısı hakimdi. Ben de bu görüşte olduğumu birkaç kez yazdım; beklentimin yüzde 70-75 arasında bulunduğunu ifade ettim.

Ancak aralık ayının neredeyse ortasına geldiğimiz şu dönemdeki gidişat, yıllık oranın yüzde 65’i çok aşmak bir yana bu düzeyin altında bile kalabileceğini gösteriyor.

2023 yılı enflasyonu yüzde 65’in çok az da olsa altında gelirse şaşırmamak gerekiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı