Alaattin Aktaş: Elimizde ‘dış güç’ kalmadı, ‘iç güç’ verelim!

İktidar ekonomideki başarısızlıkları örtmek için yıllarca “dış güçler” masalını okudu, okuttu, bir kesime de ezberletti. O kesimler için her olumsuz gelişmenin suçlusu, sorumlusu dış güçler ya da dış mihraklar. Fiyatlar mı artıyor, dış güçler…

Döviz mi yükseldi, dış güçler…

Maaşlara yeterince zam mı yapılamıyor, o bile dış güçler…

Sonra sonra bu “dış güçler”in aynı amaca hizmet eden iç uzantılarını bulmak gerekti. Eskiyordu çünkü dış güçler.

Pazardaki maydanozun, marketteki ayçiçek yağının, kağıt peçetenin, ekmeğin fiyatı için dış güçler biraz havada kalıyordu çünkü; onların yerine yenilerini buluverdik; iç güçler!

Zincir marketler stokçuluk yapıyor, fiyatlar bu yüzden artıyordu…

…

Şimdi saldıracak, günah keçisi ilan edecek yeni birilerini, yeni kesimleri bulmamız gerekiyordu ve bulduk.

İş alemini suçlamak gerekiyordu artık!

Alaattin Aktaş’ın yazısı