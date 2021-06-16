Alaattin Aktaş: ‘Ekonomik kalkınmışlıkla başı dönenler’ bu tabloyu kesip saklasın!

TÜİK dün 2020 sonuçlarını açıkladı. Önceki yıllara göre pek bir fark yok.

Gelirin nasıl dağıldığına bakıyoruz; doğrusu bu alanda pek istikrarlıyız, gelir dağılımı çarpıklığı yıllardır aynı şekilde sürüyor.

Birileri bu tabloyu kesip saklasın!

Özellikle ‘ekonomik kalkınmışlıkla başı dönenler’, bu tabloyu onlar saklasın!

Saklasın ki ekonomide aslında ‘uçan, kaçan, tırmanan, kıskandıran ve vatandaşı refaha boğan’ gelişmeler olmadığını görsün!

Bu yapılırsa ekonomide aslında nereden nereye ‘gelmediğimiz’ bir kez daha gözler önüne serilecektir.

Ve yine görülecektir ki vatandaşın refahı, daha iyi yaşayabilmesi adına bir arpa boyu yol alamamışız.

Bunu biz söylemiyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri söylüyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı