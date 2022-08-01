Alaattin Aktaş: Ekonomik gidişat bir anda tersine döndürülebilir mi?

Türkiye’nin en büyük ekonomik sorununun adı belli; döviz azlığı. Dövizimiz çok olsaydı ne enerji fiyatları arttı diye böyle karalar bağlar, ne vatandaş döviz alıyor diye önlem peşinde koşar, ne şirketler bankadan kredi çekip bunu dövize yatırıyor diye şikayet ederdik. Zaten bunlar yaşanmazdı ki… Dövizin tercih edilmesinin nedeni, kurların artış göstereceği beklentisi, Türk parasına güven duyulmaması. Kurların artacağı beklentisinin kaynağı da dövizin az olması. Döviz kıt; bu da fiyat, yani kur artışı doğuracak demek ve dolayısıyla herkes elinde avucunda ne varsa döviz almaya yöneliyor.

Yani sorun basit mi basit…

Biz dövizi bollaştıramaz ve şimdiki gibi yanlış politikalarda ısrar edersek ne dövizin çok artacağı beklentisini önleyebiliriz, ne de bu talebin önüne geçebiliriz.

Bu kesin; iki kere iki dört!

Peki dövizin her geçen gün değer kazanacağı beklentisini bir anda kırmak mümkün mü?

Alaattin Aktaş’ın yazısı