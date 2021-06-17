Alaattin Aktaş: Ekonomide emir demiri kesmiyor

Merkez Bankası faize çok muhtemeldir ki bugün de dokunmayacak ve yüzde 19’luk oran üçüncü toplantıda da korunacak.

Zaten enflasyon ve kur yükselme eğilimindeyken faizi aşağı çekmek intihar olur.

Şimdi faiz üç toplantıdır sabit tutulduğuna göre dönüp dolaşıp yine aynı sorulara takılıyoruz:

‘Faizin yüzde 19 olması kötü idiyse neden daha sonra düşürülmedi?’

‘Mart ayındaki başkan değişimi operasyonu faiz yüzde 19’a çıkarıldığı için yapılmadıysa gerekçe neydi?’

‘Başkan değiştirmek ne kadar gerekliydi ki doların 7.20’lerden 8.50’lere, hatta 8.60’lara tırmanması sineye çekildi?’

Lafa gelince faize ne kadar karşıysak da, faizi indirip enflasyonu aşağı çekeceksek de, ekonomide emir demiri kesmiyor; ekonomi duygusallık kabul etmiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı